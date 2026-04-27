Sorpreso a scaricare dal furgoncino rifiuti di ogni tipo, denunciato 62enne

Venerdì sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto, in servizio perlustrativo di controllo del territorio lungo la S.P.59, in località Fiumara, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per abbandono di rifiuti un 62enne di Avola.

L’uomo è stato sorpreso mentre, approfittando dell’assenza dell’illuminazione pubblica, scaricava dal proprio camioncino e abbandonava a lato strada materiale edile di risulta. Il 62enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato con l’obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi.