Siracusa

Sorpreso a scaricare dal furgoncino rifiuti di ogni tipo, denunciato 62enne

L’uomo è stato sorpreso mentre, approfittando dell’assenza dell’illuminazione pubblica, scaricava dal proprio camioncino e abbandonava a lato strada materiale edile di risulta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Venerdì sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto, in servizio perlustrativo di controllo del territorio lungo la S.P.59, in località Fiumara, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per abbandono di rifiuti un 62enne di Avola.

L’uomo è stato sorpreso mentre, approfittando dell’assenza dell’illuminazione pubblica, scaricava dal proprio camioncino e abbandonava a lato strada materiale edile di risulta. Il 62enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato con l’obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi.

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