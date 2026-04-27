Elezioni a Raffadali, Sabrina Mangione candidata a sindaco

“Ci sono momenti nella vita di una comunità in cui non basta più lamentarsi, non basta più osservare, non basta più pensare che nulla possa cambiare.Ci sono momenti in cui bisogna scegliere da che parte stare.Noi abbiamo scelto di stare dalla parte di Raffadali.Dalla parte di chi ama davvero questo paese.Di chi lo vive ogni giorno.Di chi qui cresce i propri figli e troppo spesso li vede partire con un biglietto di sola andata.Di chi vi lavora con sacrificio.Di chi non si rassegna al declino, all’arroganza del potere, alle logiche di pochi che, per troppo tempo, hanno trattato la cosa pubblica come se fosse cosa propria.Raffadali merita di più.Per troppo tempo il nostro paese è stato amministrato dagli stessi, con metodi che hanno spento entusiasmo, partecipazione e fiducia.Ma oggi qualcosa può cambiare davvero. Oggi esiste una possibilità vera.Oggi possiamo scrivere una pagina nuova per Raffadali”. Così in un comunicato unitario il Partito Democratico, i Socialisti Italiani, il Movimento Cinque Stelle, Contro Corrente e Alleanza Verdi e Sinistra, che lanciano e sostengono la candidatura a sindaco di Raffadali di Sabrina Mangione. Avvocata, già consigliera comunale, dirigente di partito, attuale segretaria dello storico Circolo “C. Sessa” del Partito Democratico di Raffadali, donna, madre e cittadina profondamente legata alla sua comunità, intende mettere al centro della propria candidatura il rilancio della comunità raffadalese, con particolare attenzione ai temi dei servizi pubblici, dell’acqua, dei rifiuti, della viabilità, del lavoro, dei giovani, delle donne, della sicurezza, del commercio e della cura del territorio.

“È il segno di una possibilità.È il volto di una proposta che può aprire una stagione nuova. È il simbolo di una comunità che vuole rialzarsi, ritrovarsi, voltare pagina. Ma questo cambiamento deve diventare il sogno di un intero paese. Abbiamo bisogno di tutte le forze sane di Raffadali: dei giovani, delle donne, delle famiglie, dell’associazionismo, di tutte le persone di fede, delle comunità religiose presenti a Raffadali, di chi ama davvero questa comunità, di chi è stanco del malgoverno, di chi non si rassegna, di chi vuole voltare pagina con dignità e coraggio. Questa non è soltanto una sfida politica. È un atto d’amore verso Raffadali”; si legge in conclusione nella nota stampa.