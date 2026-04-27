Bar in un parco giochi frequentato da soggetti con precedenti, chiuso per 7 giorni

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte ad aumentare la sicurezza, reale e percepita, della cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza – ex art. 100 TULPS – per la gestione di un chiosco bibite ubicato in via Aldo Moro del quartiere Fasano di Gravina. Il locale, che rimarrà chiuso per 7 giorni come disposto da Questore di Catania, è risultato essere abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali e giudiziari, come accertato dai militari nel corso di ripetuti controlli.

I militari della Compagnia di Gravina di Catania, attraverso la loro profonda conoscenza del tessuto sociale e delinquenziale del territorio, hanno monitorato con attenzione l’attività commerciale, situata in una zona particolarmente sensibile poiché interna a un parco comunale ricreativo con area giochi e adiacente all’Istituto Comprensivo Statale “Tomasi di Lampedusa”. Tra i mesi di marzo e aprile scorsi, sono stati predisposti molteplici servizi di verifica, che hanno permesso di identificare, sistematicamente, numerosi soggetti già noti alle Forze dell’Ordine tra gli abituali avventori.

In particolare, nel provvedimento emesso dal Questore di Catania su proposta dell’Arma di Gravina di Catania, è stato evidenziato come, durante i quattro controlli eseguiti (tra marzo e aprile), siano stati trovati all’interno del sito clienti con precedenti per reati gravi, tra cui detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e violazioni in materia di armi. Gli accertamenti hanno confermato il carattere di “abitualità” della frequentazione da parte di persone pericolose, rendendo necessaria l’adozione della misura di pubblica sicurezza per tutelare l’ordine pubblico in un’area frequentata da giovani e famiglie.