Fumo invade la strada e provoca incidente: un ferito sulla Ss115

Brutto incidente sulla statale 115, all’altezza del bivio per Torre di Gaffe, in territorio di Licata. Un furgone Fiat Ducato ed un’auto Fiat 500 si sono scontrati a causa del fumo provocato da un incendio di sterpaglie che ha invaso la strada.

Il bilancio è di un ferito trasferito in ambulanza all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.