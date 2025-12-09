“Nessun incitamento alla violenza durante festa a Casteltermini”, caso archiviato 

Nessun incitamento alla violenza, disobbedienza civile o resistenza a pubblico ufficiale in occasione della festa di Santa Croce del 2024 a Casteltermini. Il gip del tribunale di Agrigento ha archiviato la posizione di C.G. il quale, in occasione della centenaria Festa, avrebbe incitato alla disobbedienza durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine finalizzati al controllo ed all’organizzazione della cavalcata.

Lo stesso avrebbe anche resistito con violenza al fermo operato dalle forze dell’ordine ed incitato la folla alla disobbedienza civile. Per il Giudice delle indagini preliminari, l’uomo non avrebbe posto in essere le gravi condotte delittuose di cui era accusato. La posizione di G.C., difeso dagli avvocati Antonello D’Acquisto e Pietro Alfano, è stata pertanto archiviata.