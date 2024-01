L’affondo dell’ex sindaco Firetto: “Persi 400 mila euro per incapacità dell’Amministrazione”

“Persi 400 mila euro per incapacità amministrativa”. L’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, punta il dito contro l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Miccichè denunciando la perdita di un finanziamento di 400 mila euro destinato a servizi per il Turismo previsti in Agenda Urbana. L’ex sindaco, oggi a capo dell’opposizione in consiglio comunale, racconta l’iter del finanziamento perso e le motivazioni che l’amministrazione comunale avrebbe fornito. (qui la replica del sindaco –> https://www.grandangoloagrigento.it/primo-piano/la-replica-di-micciche-a-firetto-persi-400-mila-euro-ma-abbiamo-fatto-arrivare-140-milioni-di-euro)

Scrive il sindaco di Agrigento Miccichè alla Regione: “Si rappresenta che questo Ente non è nelle condizioni di rispettare i tempi che consentirebbero di poter completare l’azione in parola entro il termine del 31/12/2023, per il carico di lavoro del RUP che è Dirigente di due Settori”. “Questa l’imbarazzante motivazione ufficiale – dichiara Firetto – Finisce, così, nel nulla il finanziamento di € 398.867,80 destinato a servizi per il Turismo previsti in Agenda Urbana. Il Dirigente dell’Assessorato Regionale del Turismo Cono Antonio Catrini ha firmato la revoca del finanziamento per l’importo di quasi 400 mila euro a valere sull’Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020-Agenda Urbana di Agrigento del progetto “Promozione e ottimizzazione di prodotti turistici specifici, integrati per il riposizionamento competitivo della destinazione turistica Agrigento e territori del Distretto Valle dei Templi. Info point”, il cui beneficiario era il Comune di Agrigento. Anni di lavoro, di progettazione assistita dalla Regione, di personale impegnato, e… non è bastato che fosse in parte tutto già predisposto dalla mia amministrazione. Il danno per incapacità e inerzia del sindaco e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Franco Miccichè, si riverbera quindi anche sugli oltre 20 Comuni dell’area distrettuale turistica. Era prevista l’installazione di pannelli informativi sui monumenti e i punti di interesse, l’acquisto di arredi e attrezzature per gli info point turistici, la realizzazione di una app turistica per un importo di 50 mila euro, l’adattamento del brand della destinazione turistica, la realizzazione di cinque campagne di comunicazione su più mezzi a supporto del calendario degli eventi per un totale di 140 mila euro, la realizzazione di contenuti afferenti itinerari e informazioni dei siti di rilevanza turistico – monumentale per 5.000 euro, la realizzazione di 90 minuti di contenuti audiovisivi di vario formato da utilizzare sui vari mezzi di comunicazione. Il 27/06/2023 il Servizio 4 del Dipartimento del Turismo già segnalava che nessun quadro risultava attivato sul sistema Caronte 4 nella sezione relativa all’attuazione e agli avanzamenti, pertanto il cronogramma procedurale fornito risultava ormai incompatibile con le tempistiche e, in mancanza di un riscontro, il Dipartimento avrebbe dovuto procedere alla revoca del finanziamento concesso. La nota di risposta del Comune di Agrigento con cui il sindaco allarga le braccia è la n. 50574 dell’11/07/2023. Una notizia che il sindaco non ha ritenuto di dover condividere con la città.”