Lampedusa, recuperato in mare il corpo di una migrante

È stato recuperato questa mattina il corpo della donna migrante avvistato ieri nelle acque di Lampedusa, presso Punta Alaimo. Fino a questa mattina il recupero del cadavere della donna non era stato possibile a causa delle condizioni agitate del mare. Qualche ora fa invece una squadra di vigili del fuoco ha recuperato il corpo. Verrà, naturalmente, sottoposta ad ispezione cadaverica, ma l’idea che sembra predominare è che possa trattarsi di una delle vittime del doppio naufragio di giorno 24 marzo in acque Sar Maltesi. A Punta Alaimo, per tutta la notte, è rimasto un presidio fisso di vigili del fuoco che con un grosso faro hanno illuminato il tratto di costa.