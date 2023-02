Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: c’è anche un morto 

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nella notte sono approdati in 82, a bordo di uno dei barchini soccorsi c’era pure un cadavere. La Guardia di finanza e la Capitaneria, in assetto Frontex, agganciando un barchino di 7 metri hanno tratto in salvo 45 persone (fra cui 7 donne) e trovato il migrante privo di vita. Hanno dichiarato di essere originari di Costa d’Avorio, Guineal, Senegal e Nigeria. La polizia li interroghera’ per accertare cosa sia successo durante la traversata iniziata a Sfax, in Tunisia.

Erano 2.168, all’alba, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa che ha poco meno di 400 posti. A centinaia, da giorni, continuano a dormire, con materassini di fortuna e coperte termiche, nel piazzale antistante della struttura. Nonostante la raffica di trasferimenti effettuati dalla Prefettura di Agrigento, che è arrivata a spostare anche 1.041 persone in una sola giornata, la struttura resta al collasso. Novanta dei migranti ospiti sono stati appena trasferiti al porto e imbarcati su una motovedetta della Guardia di finanza che sta già facendo rotta verso Pozzallo. Altri 183, fra qualche ora, verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.