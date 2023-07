Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: bimba tra vittime 

Naufragio fra le coste tunisine e quelle maltesi. E ci sarebbero vittime secondo quanto testimoniato dai superstiti. Quattordici migranti sono stati tratti in salvo e trasbordati da un peschereccio tunisino sulla nave della Guardia costiera Dattilo. Il gruppo, che sarebbe partito dalla Tunisia a bordo di un barchino poi ribaltatosi, e’ stato successivamente trasferito sulla motovedetta Cp305 che e’ arrivata nella notte al molo Favarolo di Lampedusa. Fra i soccorsi un uomo della Sierra Leone con una donna e un bambino e un nigeriano che ha riferito che la moglie e la figlioletta sono dispersi. Tratti in salvo pure una donna incinta della Sierra Leone accompagnata da un connazionale, e un’altra donna in stato di gravidanza del Camerun, con un uomo e quattro bambini. Una donna del Benin e’ stata, invece, soccorsa e portata a bordo dalla stessa motovedetta dal motopesca Hassil Salah.