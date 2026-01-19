Palermo

Motociclista investito e lasciato agonizzante in strada: caccia al pirata della strada

Il bollettino medico parla di numerose fratture e condizioni critiche, con una prognosi che resta riservata

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un motociclista di soli 20 anni è stato travolto da un’auto in viale Strasburgo a Palermo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha proseguito la sua corsa lasciando il giovane agonizzante sull’asfalto.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, l’auto sarebbe arrivata da via Belgio a velocità sostenuta. In prossimità dell’incrocio con viale Strasburgo, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e colpendo frontalmente il centauro. Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il bollettino medico parla di numerose fratture e condizioni critiche, con una prognosi che resta riservata.

Nel frattempo, gli agenti stanno setacciando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I frame potrebbero aver immortalato la targa o dettagli utili a identificare l’automobilista fuggitivo, che ora rischia l’accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Rubano un’auto e fuggono le vie di Catania, rintracciati grazie al Gps
Agrigento

Sfiorata la tragedia a Fontanelle: cartellone pubblicitario si abbatte su auto in corsa
Naro

Paura per il campanile della chiesa San Francesco, chiusa la Piazza Garibaldi a Naro
Agrigento

Movida, droga e alcol: maxi controllo dei Carabinieri di Agrigento
Agrigento

Forte vento ad Agrigento, il sindaco Miccichè: “restate a casa”
PRIMO PIANO

Fugge all’Alt e si schianta contro un muro, arrestato un 22enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv