Perde il controllo dell’auto e si schianta contro muro: morto 19enne, grave una ragazza

Un giovane è morto oggi in un incidente stradale a Custonaci nella zona di via Purgatorio. La vittima, Girolamo Accardo, viaggiava in una auto con un’altra ragazza, quando, per cause in fase di accertamento è finita contro il muro di un’abitazione. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, ma è morto appena arrivato. L’altra giovane è stata portata all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono gravissime. La vettura è distrutta. (Foto BlogSicilia)