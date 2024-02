Porto Empedocle, 11enne investita da auto in corsa: trasferita in ospedale

Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri a Porto Empedocle. Una bambina, in compagnia della mamma, è stata investita da un’auto in corsa. L’autista, un 26 enne a bordo di una jeep, ha arrestato la marcia e ha prestato subito soccorsi; sul posto in via Francesco Crispi l’ambulanza del 118 che ha trasferito in codice rosso l’11enne presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Ad occuparsi dei rilievi la polizia municipale.