Questura di Agrigento in lutto, morto l’assistente capo Pizzuto

La Questura di Agrigento è in lutto per la morte dell’assistente capo Luca Pizzuto. Il poliziotto è deceduto in seguito ad una grave malattia. Pizzuto aveva prestato servizio nei commissariati di Palma di Montechiaro e Porto Empedocle ed era stato anche uno dei pilastri della Divisione Anticrimine all’ufficio Misure di prevenzione. La Questura di Agrigento lo ha voluto ricordare attraverso i canali social postando una foto e un pensiero: “Vogliamo ricordarti così come eri, sensibile, amante della vita, padre amorevole e collega stimato.”