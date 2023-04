Sambuca, eseguita l’autopsia sul corpo della piccola Alessia: domani i funerali

E’ stata eseguita al cimitero di Sciacca l’autopsia sul corpo della piccola Alessia Gabriela Nigel, la piccola di 4 anni morta all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Tra 90 giorni i risultati dell’esame autoptico eseguito dal medico legale Tommaso D’Anna e allo specialista in Anatomia patologica professore Emiliano Maresi, che permetterà di capire la causa della morte della piccola.

“Sei andata via, ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicino al Signore e splendi nella luce di Dio”. Così è scritto sui manifesti funebri che annunciano i funerali che si svolgeranno nella giornata di domani 3 aprile alle ore 15,30, nella chiesa della Concezione di Sambuca con il rito Ortodosso. La comunità secondo quanto disposto dal sindaco Ciaccio sarà in lutto cittadino.

Sul registro degli indagati sei sanitari come atto dovuto perché così hanno potuto nominare consulenti per l’accertamento tecnico irripetibile; Tutti sono assistiti da legali di fiducia, gli avvocati Maurizio Gaudio, Fabrizio Di Paola, Aldo Rossi, Baldo Ficani e Sergio Vaccaro. La famiglia della piccola è assistita dall’avvocato Giacomo Cortese.