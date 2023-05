Scontro tra due auto: 19enne in prognosi riservata

Un 19enne di Modica è ricoverato in prognosi riservata dopo lo scontro tra due auto nella cittadina in provincia di Ragusa. L’incidente è avvenuto nella frazione di Frigintini. Sul posto sono intervenuti medici del 118, che hanno subito predisposto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del giovane a Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, eseguita dalla polizia locale, il conducente di uno dei mezzi coinvolti avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro che delimita la carreggiata di via Sant’Angelo Frigintini e colpendo infine il veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto. Coinvolte una Peugeot 206, condotta dal giovane modicano, e una Toyota, alla cui guida era una donna di 63 anni, anche lei di Modica. Quest’ultima è stata trasportata all’ospedale Maggiore ‘Nino Baglieri’. Entrambe le auto sono sotto sequestro.