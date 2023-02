Sorpreso con droga e soldi in contanti in auto: arrestato lampedusano

I Carabinieri della Stazione di Lampedusa, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio nella quale i militari si dedicano instancabilmente ogni giorno, hanno arrestato in flagranza di reato il cinquantacinquenne lampedusano P. A., con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, i militari, all’esito delle perquisizioni condotte, inizialmente sul veicolo e subito dopo nell’abitazione del soggetto, hanno rinvenuto 56 grammi di hashish, 52 grammi di cocaina e 53 grammi di marijuana, già suddivise in dosi, nonché la somma in contanti di 4.300 euro, ritenuta con molta probabilità provento dell’attività di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, il soggetto veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina è stata celebrata l’udienza di convalida, nel corso della quale il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità del soggetto, che non sono ancora definitivamente accertate