Spari contro una panineria, al via le indagini dei Carabinieri

Sparati una decina di colpi da arma da fuoco, che per fortuna non ha causato feriti

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Nuova sparatoria a Catania nella notte intorno alle 2,50. A essere preso di mira è stato l’ingresso di una panineria in via Giovanni Da Verrazzano nel quartiere Villaggio Sant’Agata, nella zona sud della città.

Sono stati sparati una decina di colpi di arma da fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa stanno ancora indagando sulla matrice della sparatoria, che per fortuna non ha causato feriti, ma anche sul tipo di arma utilizzata e sul calibro dei proiettili sparati, come confermato dall’ufficio stampa dei Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo etneo.

L’intervento dei militari dopo una segnalazione. Si tratta comunque del quarto episodio del genere in pochi giorni, dopo quelli avvenuti in via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo e in via Garibaldi.

