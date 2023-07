Travolto dalla merce che stava scaricando, morto autotrasportatore 59enne

Un autotrasportatore di 59 anni, originario di Acireale, e’ morto un incidente sul lavoro avvenuto stasera in una azienda agricola di Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo e’ arrivato in quell’impresa sul suo Tir contenente delle ringhiere in ferro.

Ma durante le operazioni di scarico della merce, qualcosa e’ andato storto: parte del materiale ferroso gli e’ caduta addosso e per il 59enne non c’e’ stato nulla da fare.

I testimoni hanno provato a prestargli soccorso, ma le lesioni riportate erano troppo gravi per consentirgli di restare in vita, infatti il suo cuore ha cessato di battere nello spazio di poco tempo.