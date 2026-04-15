Racalmuto

Racalmuto, al via i lavori di ammodernamento del depuratore comunale

L'impianto, in contrada Orto Petrotto, scarica le acque trattate nel vallone Pantano

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

A Racalmuto, sono stati presentati, alla presenza del sindaco Calogero Bongiorno, della Presidente di Aica, Danila Nobile, dell’Ati Giovanni Cirillo e i componenti del Cda di Aica, i lavori di ammodernamento del depuratore comunale, in contrada Orto Petrotto. L’impianto scarica le acque trattate nel vallone Pantano.  Il servizio è gestito da AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), che è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. A febbraio 2024, AICA ha avviato le procedure per la progettazione esecutiva di un nuovo impianto o del potenziamento di quello esistente a Racalmuto, utilizzando fondi del PNRR per normalizzare il servizio nell’area. 

“Oggi siamo qui, insieme ai vertici di Aica e Ati – afferma il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, per la consegna dei lavori di ammodernamento del depuratore di Racalmuto. E’ un’opera importante perchè si innesta nell’ammodernamento di questo impianto rispettando tutte le norme di carattere ecologico e tecnico. Ringrazio i vertici di Ati che hanno predisposto questo progetto che è stato finanziato. Un momento importante , per un progetto importante , perchè sotto il profilo ambientale avremo finalmente un impianto a tutti gli effetti conforme alle nuove direttive, e siamo contenti perchè si realizza a Racalmuto insieme a qualche altro comune questo impianto di ammodernamento con l’avvio dei lavori”.

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