Racalmuto, consegnati i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione 

Si è svolta oggi, presso il sito dell’impianto di depurazione in località Orto Petrotto, la consegna ufficiale dei lavori di completamento e adeguamento dell’impianto a servizio del Comune di Racalmuto. Alla cerimonia erano presenti i vertici di AICA, rappresentata dalla Presidente Danila Nobile, dal Direttore Francesco Fiorino, insieme al sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno. Presenti anche i vertici di ATI, con il presidente Giovanni Cirillo e il direttore Enzo Greco Lucchina, oltre al componente del CdA di AICA, Francesco Puma, i rappresentanti dell’impresa esecutrice e della direzione lavori. L’intervento riguarda il completamento e l’adeguamento dell’impianto esistente, che già rispetta le distanze minime previste dalle normative vigenti rispetto alle abitazioni circostanti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema depurativo, garantendo al contempo la tutela ambientale e la salute pubblica. Nel corso dell’avvio dei lavori sono state definite precise prescrizioni tecniche e operative, finalizzate a prevenire qualsiasi impatto ambientale. L’opera rappresenta un passo significativo per l’efficientamento degli impianti di depurazione che insistono sul territorio e conferma l’impegno delle istituzioni nel garantire servizi efficaci e sostenibili alla comunità.

Dichiarazione vertici di AICA: “Questo intervento insieme agli altri già avviati e in alcuni casi conclusi, segna un passaggio concreto e importante per il territorio. Oggi sono stati ufficialmente avviati i lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento del depuratore comunale di Racalmuto, sito in contrada Orto Petrotto, impianto strategico per il trattamento delle acque reflue e per la tutela ambientale dell’area, con recapito finale nel vallone Pantano. L’avvio dei lavori rappresenta quindi non solo un intervento manutentivo, ma un tassello fondamentale nel percorso di modernizzazione del sistema depurativo, che consentirà di garantire il pieno rispetto delle normative ambientali e di assicurare un servizio efficiente e sostenibile per i cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per accelerare gli interventi su tutta la rete provinciale, consapevoli che la qualità del servizio idrico e la tutela dell’ambiente rappresentano priorità assolute per il territorio”.

Dichiarazione del Presidente di ATI,Giovanni Cirillo: “Questo intervento rappresenta un passo concreto verso il potenziamento delle infrastrutture idriche del territorio e testimonia l’impegno condiviso per garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili ai cittadini”.

Dichiarazione del sindaco di Racalmuto,Calogero Bongiorno: “Oggi siamo qui, insieme ai vertici di AICA e ATI per la consegna dei lavori di ammodernamento del depuratore di Racalmuto. E’ un’opera importante perché si innesta nell’ ammodernamento di questo impianto rispettando tutte le norme di carattere ecologico e tecnico. Ringrazio i vertici di ATI che hanno predisposto questo progetto che è stato finanziato. Un momento importante , per un progetto importante , perché sotto il profilo ambientale avremo finalmente un impianto a tutti gli effetti conforme alle nuove direttive, e siamo contenti perché si realizza a Racalmuto insieme a qualche altro comune questo impianto di ammodernamento con l’avvio dei lavori”.