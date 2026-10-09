SS 118, i Consiglieri Comunali di Raffadali chiedono interventi di manutenzioni ad ANAS

Lungo diversi tratti della statale Statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, nel tratto tra Raffadali, Joppolo Giancaxio e Agrigento, sono presenti vegetazione, detriti e materiale accumulato ai margini della carreggiata, mentre caditoie e sistemi di deflusso delle acque meteoriche risultano in più punti ostruiti. Le prime piogge hanno già causato ristagni e riversamento di acqua e detriti sulla strada, con possibili rischi per la circolazione. All’approssimarsi della stagione autunnale, i Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Raffadali Salvatore Gazziano, Salvatore Giglione, Suelya Mattana, Stella Vella e Sabrina Mangione chiedono ad ANAS di disporre, “con urgenza e prima delle prossime precipitazioni, un sopralluogo tecnico e interventi di pulizia del ciglio stradale, rimozione di detriti e disostruzione di caditoie e cunette, al fine di prevenire situazioni di pericolo per gli automobilisti”.