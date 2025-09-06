Ventenne morto in incidente, a Raffadali sarà lutto cittadino per Giuseppe Vinti
Il sindaco di Raffadali proclama il lutto cittadino in occasione del funerale di Giuseppe Vinti, il ventenne deceduto in un tragico incidente stradale
“L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita dalla tragica scomparsa del giovane Giuseppe Vinti, appena ventenne, deceduto a seguito di un incidente stradale, si stringe con commozione e partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e dell’intera comunità. Per rendere omaggio alla sua memoria e testimoniare il cordoglio della città, il Sindaco dichiara il lutto cittadino per la giornata del funerale.” Lo comunica il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro.
“In segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito la nostra comunità: le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta; si invitano i cittadini, le istituzioni, le associazioni e gli esercizi commerciali ad osservare un momento di raccoglimento durante le esequie, sospendendo, laddove possibile, le attività in segno di lutto. La comunità intera si unisce al silenzio e al dolore della famiglia per la prematura perdita di un giovane che lascia un vuoto incolmabile”.