Ventenne morto in incidente, a Raffadali sarà lutto cittadino per Giuseppe Vinti 

“L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita dalla tragica scomparsa del giovane Giuseppe Vinti, appena ventenne, deceduto a seguito di un incidente stradale, si stringe con commozione e partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e dell’intera comunità. Per rendere omaggio alla sua memoria e testimoniare il cordoglio della città, il Sindaco dichiara il lutto cittadino per la giornata del funerale.” Lo comunica il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro.

“In segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito la nostra comunità: le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta; si invitano i cittadini, le istituzioni, le associazioni e gli esercizi commerciali ad osservare un momento di raccoglimento durante le esequie, sospendendo, laddove possibile, le attività in segno di lutto. La comunità intera si unisce al silenzio e al dolore della famiglia per la prematura perdita di un giovane che lascia un vuoto incolmabile”.