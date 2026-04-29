Elezioni a Ribera, ecco i candidati consiglieri a sostegno di Eunice Palminteri

Sono sedici gli aspiranti consiglieri comunali presenti nella lista “Controcorrente e Movimento Cinque Stelle” a sostegno della candidata sindaco Eunice Palminteri. A Ribera sarà sfida a quattro: oltre a Palminteri ci sono anche il deputato regionale Carmelo Pace, Maria Rosa Provenzano e Riccardo Romano.

I candidati al Consiglio comunale a sostegno di Palminteri sono: Eunice Palminteri, Francesco D’Anna, Antonino Argento, Paolo Ganduscio, Massimo Ragusa, Francesco Virga Barno, Daniela Manni, Mariangela Palazzolo, Lorenza Commercio, Eunice Martella, Giulia Piscione, Fiorenza Catania, Ruben Cortese, Roberto Nicola Coniglio, Walter Perricone e Valentina Brunetti.