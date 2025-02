Auto in marcia prende fuoco, conducente accosta e si mette in salvo 

Momenti di panico ieri sera a Santo Stefano Quisquina dove un’auto in marcia ha improvvisamente fuoco.

Il giovane conducente alla guida ha dimostrato di avere sangue freddo e, non appena si è accorto del fumo uscire dal cofano, ha immediatamente abbandonato l’abitacolo dopo essersi accostato sul ciglio della strada. Poco dopo le fiamme hanno divorato il veicolo, bruciandolo completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.