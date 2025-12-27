S.Stefano Quisquina piange la morte di Lorenzo Reina padre del Teatro Andromeda

Il mondo dell’arte e la terra siciliana piangono la perdita di un uomo straordinario. Lorenzo Reina, l’ideatore visionario, il costruttore e “architetto” del meraviglioso Teatro Andromeda, è stato trovato senza vita all’interno della sua proprietà a Santo Stefano Quisquina. A fare la dolorosa scoperta sono stati i familiari; il decesso, per cause naturali, è stato constatato questa mattina intorno alle 7.

Reina, 65anni, non era solo uno scultore, ma un sognatore capace di fondere la fatica del lavoro rurale con l’astrazione della bellezza. La sua creatura più celebre, il Teatro Andromeda, è un’opera architettonica unica al mondo.

La notizia del suo improvviso addio ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella comunità dell’agrigentino, ma in tutto il panorama artistico contemporaneo, che riconosceva in lui una voce autentica e primordiale.

Anche Vittorio Sgarbi ricorda “Lorenzo Reina una intelligenza vivida e fervida. Ci eravamo incontrati l’ultima volta nell’agosto del 2023, proprio tra le pietre del Teatro Andromeda, e mi aveva raccontato, con quell’entusiasmo coinvolgente che lo caratterizzava, nuovi progetti, nuove sfide. Reina ha compreso, prima di molti altri, il valore del Paesaggio. E ha saputo unire la poesia con la terra. La sua terra, la Sicilia. Il suo lascito più importante non è il Teatro Andromeda, ma il messaggio che si porta dietro: il coraggio di osare. Addio vecchio amico”, ha concluso nella nota.

LA NOTA DI CORDOGLIO DEL SINDACO FRANCESCO CACCIATORE

“Uomo, artista, pensatore, ideatore, visionario, pacifista ma lottatore di tante battaglie civili. Quisquinese vero. È stato tante cose Lorenzo Reina. Le stelle lo hanno ispirato fin da giovane e il Teatro Andromeda resterà come una sua creatura preziosa, a suggello della sua vita piena e libera. E oggi “la stella si spegne ma resta la scintilla”. Cari Angela, Libero e Cristian siamo accanto a Voi ,a tutta la famiglia, agli amici. Grazie maestro per tutto quello che hai fatto, non sarà dimenticato. Buon viaggio Lorenzo!” Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

LA NOTA DI CORDOGLIO DEL SINDACO DI SAN BIAGIO PLATANI

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di San Biagio Platani si stringono al dolore della famiglia Reina e dei cittadini di Santo Stefano Quisquina per la tragica scomparsa di Lorenzo Reina.Non perdiamo soltanto un vicino di casa, ma un artista immenso e un visionario che ha saputo elevare il nome dei nostri Monti Sicani nel mondo. Lorenzo ha dimostrato che la nostra terra, aspra e bellissima, può farsi palcoscenico per le stelle.Il suo Teatro Andromeda resterà per sempre un ponte tra i nostri paesi, un monumento alla caparbietà e alla poesia di chi non ha mai smesso di guardare verso l’alto, restando con i piedi ben piantati tra le pietre della sua amata Sicilia.A nome di tutta la nostra amministrazione e dei cittadini di San Biagio Platani, esprimiamo le più sentite condoglianze.Che la terra ti sia lieve, Lorenzo. Il tuo sogno continuerà a splendere sopra di noi.