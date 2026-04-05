santo stefano quisquina

Vandali in azione alla villa comunale di Santo Stefano di Quisquina

Danneggiato il bagno pubblico della villa comunale

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Ennesimo atto vandalico ai danni del bagno pubblico della Villa Comunale a Santo Stefano di Quisquina. “Tanta amarezza. Un bene comune messo a disposizione della collettività e purtroppo oggetto di ripetuti danneggiamenti. Questi comportamenti incivili non solo compromettono un servizio essenziale per cittadini e visitatori, ma comportano anche costi aggiuntivi per l’intera comunità. L’Amministrazione comunale ha attivato le verifiche necessarie, con la verifica dell’impianto di Video sorveglianza anche attraverso gli organi competenti, per individuare i responsabili.Si rinnova l’appello al senso civico di tutti i cittadini affinché tali episodi non si ripetano e si invita chiunque sia in possesso di informazioni utili a collaborare con le autorità. Il rispetto dei beni pubblici è responsabilità di tutti”; si legge nella nota da parte dell’Amministrazione comunale.

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