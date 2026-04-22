I 100 anni dell’Istituto “Amato Vetrano” con l’annullo filatelico commemorativo

Un evento carico di significato storico e identitario ha visto oggi protagonista l’I.I.S. “Calogero Amato Vetrano”, che ha celebrato il centenario della sua fondazione con una cerimonia ufficiale dedicata all’emissione di un annullo filatelico speciale. Per l’occasione, i funzionari di Poste Italiane sono stati ospiti dell’istituto, dove hanno realizzato l’annullo su cartoline appositamente progettate per celebrare i 100 anni di attività didattica e formativa della scuola. L’iniziativa rientra nell’ambito del servizio filatelico temporaneo attivato per la manifestazione celebrativa .

L’evento ha coinvolto l’intera comunità scolastica: studenti, docenti e personale ATA hanno partecipato con entusiasmo, vivendo un momento simbolico di grande valore. Le cartoline, realizzate in edizione limitata e caratterizzate da un’immagine evocativa dell’istituto , sono state annullate con il bollo speciale, trasformandosi in veri e propri oggetti da collezione e memoria storica. La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione e condivisione, alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Nellina Librici, che ha ripercorso la storia dell’istituto, sottolineandone il ruolo centrale nella formazione tecnica agraria del territorio e nella crescita culturale e professionale di intere generazioni. Il gesto dell’annullo filatelico assume un forte valore simbolico: un segno tangibile che unisce passato, presente e futuro, custodendo nella memoria collettiva l’identità dell’Istituto “Amato Vetrano”. L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, invitando tutti a conservare un ricordo concreto di questo importante traguardo.