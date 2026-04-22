I 100 anni dell’Istituto “Amato Vetrano” con l’annullo filatelico commemorativo
Celebrato il centenario della sua fondazione con una cerimonia ufficiale dedicata all’emissione di un annullo filatelico speciale
Un evento carico di significato storico e identitario ha visto oggi protagonista l’I.I.S. “Calogero Amato Vetrano”, che ha celebrato il centenario della sua fondazione con una cerimonia ufficiale dedicata all’emissione di un annullo filatelico speciale. Per l’occasione, i funzionari di Poste Italiane sono stati ospiti dell’istituto, dove hanno realizzato l’annullo su cartoline appositamente progettate per celebrare i 100 anni di attività didattica e formativa della scuola. L’iniziativa rientra nell’ambito del servizio filatelico temporaneo attivato per la manifestazione celebrativa .
L’evento ha coinvolto l’intera comunità scolastica: studenti, docenti e personale ATA hanno partecipato con entusiasmo, vivendo un momento simbolico di grande valore. Le cartoline, realizzate in edizione limitata e caratterizzate da un’immagine evocativa dell’istituto , sono state annullate con il bollo speciale, trasformandosi in veri e propri oggetti da collezione e memoria storica. La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione e condivisione, alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Nellina Librici, che ha ripercorso la storia dell’istituto, sottolineandone il ruolo centrale nella formazione tecnica agraria del territorio e nella crescita culturale e professionale di intere generazioni. Il gesto dell’annullo filatelico assume un forte valore simbolico: un segno tangibile che unisce passato, presente e futuro, custodendo nella memoria collettiva l’identità dell’Istituto “Amato Vetrano”. L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, invitando tutti a conservare un ricordo concreto di questo importante traguardo.