Lavori alla Galleria Belvedere, chiusa parzialmente via Pompei

Per lavori ANAS propedeutici all’opera di messa in sicurezza della Galleria Belvedere sulla strada statale 115, da domani mattina verrà temporaneamente chiuso al traffico veicolare il primo svincolo dopo le gallerie, quello che si immette in via Pompei.

Sarà parzialmente chiusa via Pompei, dal civico 2 a salire, nella porzione ad intersezione con la statale. In Viale Siena ci sarà il segnale di preavviso di chiusura a 200 metri. Si potranno raggiungere le abitazioni e le attività commerciali del primo tratto della strada.

I lavori consisteranno nella realizzazione di una grande rotatoria e dureranno circa una decina di giorni.

Il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza di disciplina del traffico veicolare nell’area.