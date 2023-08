Sanità, nuovo sit-in dei sindaci agrigentini

I sindaci agrigentini, dopo il corteo in piazza insieme al Cartello sociale, poi il sit-in di protesta presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per chiedere il miglioramento dei servizi sanitari, adesso sono pronti per una nuova manifestazione. Non c’è ancora una data, ma il sit-in si terrà davanti l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca per denunciare le gravi carenze di personale, medico soprattutto, che stanno generando problemi in diversi reparti e in tutti i nosocomi della provincia.

“La protesta non si esaurisce certo con gli interventi straordinari messi in atto per risolvere l’emergenza al pronto soccorso dell’ospedale capoluogo. In provincia ci sono altri quattro presidi sanitari che soffrono e che nei mesi estivi vedono amplificati i problemi determinati dalla carenza di personale”, dichiarano i primi cittadini.