Sciacca, la Capitaneria incontra il ceto peschereccio

Ha avuto luogo in data odierna, presso la sede dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, un incontro con i sodalizi rappresentativi del locale ceto peschereccio.

Nell’accogliere i convenuti il Tenente di Vascello Biagio Cianciolo, da poco insediatosi alla guida dell’Ufficio Circondariale, ha voluto ribadire la disponibilità sua e di tutto il proprio personale nel venire incontro alle esigenze del ceto peschereccio saccense – definito “uno dei più importanti volani della crescita e dello sviluppo della città di Sciacca, oltre che strumento di sostentamento di tantissime famiglie del territorio” – e nel puntuale adempimento delle pratiche amministrative correlate all’attività di pesca, assicurando celerità e trasparenza nell’ineludibile presupposto del rispetto della legalità e del fondamentale spirito di sinergia e leale collaborazione con l’utenza.

L’incontro ha rappresentato una proficua occasione per fornire ai rappresentanti dei pescatori informazioni e indicazioni sulla corretta attuazione delle pratiche correlate all’arresto temporaneo obbligatorio per l’anno in corso – c.d. fermo biologico – finalizzate al tempestiva e puntuale svolgimento del previsto iter amministrativo, da poco avviato con le operazioni preliminari di “messa in arrivo” dei pescherecci interessati che, sempre nell’ottica della virtuosa collaborazione tra Amministrazione e utenza, sono state portate a termine con celerità e puntualità.

Al termine dell’incontro tutti gli intervenuti hanno manifestato il loro apprezzamento per la disponibilità assicurata dal personale dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca garantendo, a loro volta, il massimo impegno per il raggiungimento del comune obiettivo di costruire una marineria sempre più sviluppata ed efficiente.