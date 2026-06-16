Sciacca

Sciacca, lavori alla condotta del serbatoio Mura di Vega: sospesi i turni idrici 

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ricorda che è disponibile il servizio idrico sostitutivo mediante autobotti

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

AICA comunica che è stato riscontrato un guasto sulla condotta di adduzione al serbatoio Mura di Vega del Comune di Sciacca. Sono stati avviati i necessari lavori di riparazione che, per motivi tecnici, si stanno protraendo più del previsto.

La distribuzione idrica dal serbatoio è stata sospesa, con conseguenti disservizi per le utenze nelle zone alimentate, tra le quali zona Porto e le vie San Paolo, Porta di Mare, Caricatore, Roma, Garibaldi, Castello, Ravasio, Rocca dei Fiori, Mazzini bassa, De Gasperi bassa, corso Vittorio Emanuele, quartiere Marinai, piazza Scandaliato, cortile Chià Chià, piazza San Nicolò, contrada Perriera, via Lido, Villaggio dei Pescatori, via Lido Esperando, zona mercato ortofrutticolo e via Verona bassa.

Solo a conclusione dei lavori, e comunque al ripristino della corretta fornitura idrica in arrivo al serbatoio Mura di Vega, sarà possibile ripristinare la distribuzione che, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.

AICA si scusa per i disagi arrecati alla cittadinanza e invita gli utenti a consultare i canali aziendali ufficiali per aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e il ripristino della fornitura idrica. L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ricorda che è disponibile il servizio idrico sostitutivo mediante autobotti: per richiederlo basta chiamare al numero 0922 441539 e selezionare l’opzione 5.

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