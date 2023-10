Sciacca, novelli sposi donano tv al reparto di nefrologia e dialesi

Si sposano e decidono di impreziosire il loro giorno più bello compiendo una donazione nei confronti del reparto di nefrologia e dialisi del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Succede che la generosità dei cittadini della provincia di Agrigento si esprima anche in una forma inconsueta come questa dopo le tante manifestazioni di solidarietà registrate soprattutto durante le fasi legate all’emergenza covid-19. Alfonso Pecoraro e Simona Vitale, questi i nomi dei due novelli sposi giunti all’altare lo scorso sabato 30 settembre, hanno donato alla nefrologia e dialisi un televisore di ultima generazione che contribuirà all’intrattenimento dei pazienti permettendo loro di coltivare pensieri diversi e più leggeri durante le ore di degenza in ospedale. Alfonso e Simona sono due infermieri professionali in servizio presso l’Unità operativa di ematologia dell’ospedale di Cuneo, reparto verso il quale hanno compiuto un’ulteriore donazione di un secondo apparecchio televisivo. In funzione del lavoro che svolgono quotidianamente (Alfonso è stato anche in servizio proprio presso il reparto di nefrologia e dialisi di Sciacca nel corso del 2014), conoscono l’importanza dei piccoli gesti e delle attenzioni da dedicare agli ammalati ed è per questo motivo che hanno inoltrato la richiesta di donazione accolta con celerità e gratitudine dal direttore amministrativo del Distretto ospedaliero Ag2, Rosanna Dubolino. Ai novelli sposi, oltre agli auguri di un futuro sereno e radioso, anche il sincero ringraziamento da parte della Direzione strategica dell’ASP di Agrigento.