Va a fare jogging e i ladri gli danneggiano e “ripuliscono” l’auto: indagini 

Furto a Sciacca. Ignoti malviventi hanno rubato un computer portatile dall’automobile di un ragazzo dopo aver sfondato il finestrino. Il ragazzo aveva parcheggiato il veicolo nel circuito di Sovareto per andare a fare jogging con la fidanzata. Al ritorno la spiacevole sorpresa. Qualcuno aveva letteralmente distrutto il finestrino per rubare un pc custodito in una borsa.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso ragazzo sul suo profilo social lamentando anche la scarsa collaborazione delle persone presenti: “Vi chiedo gentilmente – ha scritto – di tenermi in mente e di diffondere la parola, nella speranza che possiamo trovare chi è responsabile e recuperare ciò che è stato rubato. Grazie a tutti coloro che mi sostengono in questo momento difficile”.