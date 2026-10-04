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“Violenta due escort colombiane a Sciacca”, condannato ad oltre 8 anni di carcere

La vicenda scaturisce dalle indagini della polizia del commissariato di Sciacca su quanto accaduto in un appartamento in piazza Carmine.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Otto anni e quattro mesi di reclusione per una violenza sessuale e una tentata violenza ai danni di due escort colombiane. Lo hanno disposto i giudici della Corte di appello di Palermo – che hanno così confermato il verdetto di primo grado del tribunale di Sciacca – nei confronti di Mohamed Elhasha, 29 anni, egiziano.

La vicenda scaturisce dalle indagini della polizia del commissariato di Sciacca su quanto accaduto in un appartamento in piazza Carmine. Secondo quanto ricostruito, l’egiziano si sarebbe recato nella casa/appuntamenti pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana. Tra le accuse anche una tentata violenza ai danni di un’altra donna, non consumata in seguito all’arrivo di un altro cliente.

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