Agrigento

Agrigento, spara alle persone affacciate al balcone: arrestato un pregiudicato

E' ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane pregiudicato agrigentino ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

I fatti si sono verificati nelle prime ore della mattina del 3 novembre, quando alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Villaseta ad Agrigento.

Gli agenti della Squadra Mobile e dell’Upgsp della Questura, grazie anche a diversi testimoni, hanno acquisito gravi elementi indiziari a carico dell’arrestato, che dopo essersi avvicinato all’abitazione delle vittime, ha esploso diversi colpi di pistola nella loro direzione, in quel momento affacciate al balcone del primo piano, senza riuscire a colpirle poiché le stesse erano riuscite a rifugiarsi all’interno dell’abitazione.

Poi, con finalità intimidatorie, aveva continuato a a esplodere ulteriori colpi d’arma da fuoco contro il portone condominiale. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Agrigento. 

 

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