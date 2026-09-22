Sicilia by Italpress

Catania, tre poliziotti aggrediti durante un controllo antidroga. Schifani: “Azioni intollerabili”

L’aggressione è stata interrotta grazie all’intervento di altre pattuglie in ausilio ai colleghi.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) – Tre poliziotti sono stati aggrediti e feriti durante un controllo antidroga. E’ Accaduto ieri sera a Catania nel quartiere di San Cristoforo. L’aggressione è stata interrotta grazie all’intervento di altre pattuglie in ausilio ai colleghi.

SCHIFANI “AZIONI INTOLLERABILI”

Non possiamo accettare che, ancora una volta, agenti della Polizia di Stato vengano aggrediti mentre svolgono il proprio lavoro, come accaduto durante alcuni controlli antidroga a Catania. Ai tre agenti feriti va la solidarietà mia, del governo regionale e dei cittadini siciliani, e il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto a garanzia della sicurezza e, nel caso del contrasto allo spaccio, anche a tutela dei nostri ragazzi. Questo episodio violento, che arriva a pochi giorni da un altro accaduto a Palermo, ci impone una riflessione sulla percezione del ruolo delle forze dell’ordine in alcuni contesti. Tutti insieme, istituzioni e cittadini, non dobbiamo tollerare le azioni di chi è convinto di essere al di sopra della legge”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’aggressione, durante un servizio antidroga, nei confronti di tre poliziotti della Squadra mobile della Questura etnea avvenuta nel quartiere San Cristoforo di Catania.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-
(ITALPRESS).

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