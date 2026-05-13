Francesco Panasci approda al Salone di Torino con il suo nuovo libro “Sicilia è fimmina”

PALERMO (ITALPRESS) – C’è una figura che torna spesso nella memoria collettiva siciliana: quella della donna che resiste senza che nessuno lo sappia. Che scrive, che prega, che dice no quando tutto intorno si aspetta il silenzio. Non compare nei libri di storia, non ha una statua in piazza, eppure ha inciso qualcosa nell’ordine delle cose. È da questa crepa che nasce “Sicilia è fimmina”, il nuovo libro di Francesco Panasci, Edizioni Panastudio.

Non una raccolta di biografie illustri, non un catalogo di eroine. Piuttosto una traversata: vite, gesti, fratture, voci che hanno attraversato la Sicilia senza essere sempre riconosciute come protagoniste. “Sicilia è fimmina non è una storia delle donne siciliane, ma una lettura della Sicilia attraverso le donne”, sottolinea in una nota l’autore, Francesco Panasci.

La scrittura di Panasci non segue un ordine cronologico, né costruisce un canone. Procede per soglie: ogni capitolo apre uno spazio, non lo chiude. Donne che hanno cantato e lavorato, che hanno trasformato il limite in linguaggio e il silenzio in presenza. Il libro non offre modelli. Non consola, non pacifica. Chiede al lettore di fermarsi, guardare, assumere responsabilità. Raccontare queste storie oggi non significa guardare al passato, ma interrogare il presente e misurare il futuro su ciò che siamo disposti ad ascoltare.

Domani Francesco Panasci sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino con tutte e tre le sue opere: il successo Io sono energia, il romanzo L’inganno rosso e la nuova pubblicazione Sicilia è fimmina. Venerdì 15 maggio, presentazione a Palermo all’Archivio Storico Comunale, alle 16. Ingresso libero. L’evento si tiene nell’ambito del Maggio dei Libri 2026, con il supporto di Regione Siciliana, Città di Palermo e Sistema Bibliotecario.

– Foto Stampa Panastudio –

(ITALPRESS)