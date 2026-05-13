Salute e sanità

Hantavirus, negativa la paziente argentina ricoverata al Policlinico di Messina

La paziente ha riferito di non avere avuto alcun contatto noto né con i casi diagnosticati sulla nave da crociera, né con altri casi noti di Hantavirus

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – È risultata negativa all’Hantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” del capoluogo peloritano. Giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale universitario il 10 maggio, la donna – 49 anni, proveniente da una zona endemica dell’Argentina – era stata immediatamente posta in biocontenimento già dal primo accesso nell’area di emergenza, per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento.

La paziente ha riferito di non avere avuto alcun contatto noto né con i casi diagnosticati sulla nave da crociera, né con altri casi noti di Hantavirus – e pur non rientrando nella definizione di caso sospetto come da circolare del ministero della Salute – a scopo precauzionale e per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani che ha ritenuto opportuno l’approfondimento diagnostico. “Giunta pochi minuti fa la conferma che il test è negativo”, fanno sapere dal Policlinico.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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