Maltempo, l’Esercito al lavoro nel Messinese per il ripristino della viabilità / Video
Rimozione dei detriti nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, colpiti da mareggiate e forti raffiche di vento.
MESSINA (ITALPRESS) – Su richiesta della Prefettura di Messina, l’Esercito è intervenuto nelle aree colpite dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana. I militari del 4° reggimento Genio della Brigata Aosta stanno operando per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, colpiti da mareggiate e forti raffiche di vento.
-Foto ufficio stampa della Brigata Aosta esercito-
