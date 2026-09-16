Manca la maggioranza all’Ars, lavori rinviati a mercoledì

PALERMO (ITALPRESS) – E’ durata poco meno di due ore la seduta di oggi pomeriggio all’Assemblea Regionale Siciliana. Al momento di entrare nel vivo della sessione, che prevedeva l’esame del disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia, è stata rilevata la mancanza del numero legale. I lavori sono stati rinviati a domani.

DE LUCA (M5S) “QUESTA LEGISLATURA E’ ORMAI FINITA”

“Ancora una volta l’assenza del governo e di gran parte dei deputati della maggioranza stravolge per l’ennesima volta i lavori d’Aula e conferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, che questa legislatura è ormai finita. Schifani, ne prenda atto e si dimetta. L’unica sua azione degna di nota finora è stata la spartizione delle poltrone di sottogoverno, in cui il centrodestra si è rivelato insuperabile. Ora basta, vadano a casa e restituiscano la parola ai siciliani”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, commentando la mancata discussione a Sala d’Ercole del disegno di legge sui cimiteri monumentali e storici della Sicilia a causa dell’assenza del governo.

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