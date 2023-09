CATANIA (ITALPRESS) – La due ruote più amata dagli italiani, la Vespa, fa festa a Catania per il primo Raduno Nazionale che avrà come quartiere generale il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco. Sabato e domenica prossima, infatti, gli equipaggi si daranno appuntamento alle falde dell’Etna per celebrare uno dei marchi più prestigiosi del Belpaese […]