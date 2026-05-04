Sicilbanca, approvato il bilancio 2025: cresce a doppia cifra la spinta al credito per famiglie e imprese

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Si rafforzano tutti gli equilibri tecnici e prosegue la crescita. Questa, in sintesi, la performance di Sicilbanca portata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’approvazione dei Soci convocati in Assemblea ordinaria domenica 3 maggio a Caltanissetta, a termine del mandato triennale.

I Soci hanno approvato il bilancio 2025, che ha chiuso con un utile netto d’esercizio di 8,4 milioni di euro, accompagnato da una significativa crescita dei volumi con incrementi a due cifre, in un quadro di generalizzato rafforzamento di tutti gli equilibri tecnici. Particolarmente sostenuta è stata la crescita dei crediti verso la clientela (+13,7%) che, unitamente alla crescita dei depositi dal lato della raccolta (+9,9%), ha consentito di superare la soglia di 1 miliardo di euro di Prodotto Bancario Lordo.

Detratta la quota destinata al Fondo Beneficenza e Mutualità esterna, con il quale la Banca sostiene ogni anno centinaia di iniziative sul territorio, l’87% è stato destinato alla riserva legale, rafforzando ulteriormente il patrimonio netto a presidio dei rischi e a servizio dei piani di sviluppo. Un modello di crescita sostenibile che trova nel 41% di CET1 Ratio la cifra della solidità raggiunta dall’Istituto di Credito. Anche i risultati economici intermedi dimostrano un grande dinamismo sul fronte dei servizi offerti alla clientela, il cui riflesso si coglie nel significativo incremento del contributo del margine netto commissionale, in linea con il modello di business del Gruppo.

“I risultati raggiunti – commenta Giuseppe Di Forti, Presidente di Sicilbanca – sono il frutto di una visione strategica in linea con i cambiamenti che le Banche di comunità sono chiamate a realizzare, nonché il risultato di una sana e prudente gestione realizzata sotto la guida della Capogruppo Cassa Centrale Banca, alla quale siamo orgogliosamente affiliati”.

“Il percorso intrapreso – aggiunge Michele Augello, Direttore Generale – non è fatto soltanto di numeri, che ci vedono oggi ai primi posti nelle classifiche regionali, ma soprattutto di relazioni, fiducia e responsabilità condivisa. È un tratto gestionale che affonda le radici nella storia della banca, la quale, avendo aggregato negli anni ben otto BCC, ha tratto forza dalle comunità rispettandole e valorizzandole all’interno di un’azione strategica capace di interpretare il presente, mantenendo salda la propria identità e orientando lo sguardo al futuro”.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato e approvato dai soci il progetto per la costituzione di una mutua. Nascerà così SicilMutua – Ente del Terzo Settore, la cui missione è quella di rafforzare il presidio di prossimità realizzando la mutualità in campo sanitario, assicurativo e ricreativo per il benessere della persona, a vantaggio dei soci, dei dipendenti e dei clienti di Sicilbanca. “Uno strumento di welfare integrato e moderno che può fare la differenza e migliorare sensibilmente le condizioni di vita della persona”, dichiara il Presidente Di Forti.

A conclusione dell’Assemblea sono state rinnovate le cariche per il triennio 2026-2029, con la riduzione da 11 a 9 componenti del Consiglio di Amministrazione e l’ingresso del rappresentante territoriale di Palermo, dove la BCC conta oltre 500 Soci ed è presente con una sede distaccata (le altre sedi distaccate, a presidio dei 22 sportelli, sono a Catania e a Sambuca di Sicilia, mentre la sede principale è a Caltanissetta).

Sono risultati eletti nel Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Di Forti (Presidente), Calogero Parrinello e Pietro Pellegrino (Vicepresidenti, quest’ultimo con funzioni vicarie), Agata Amico, Antonio Calì, Giuseppa Valentina Grasso, Rosa Cristina Nicolosi, Antonio Piraino, Franco Zinna (Consiglieri). È stata inoltre conferita la carica di Presidente Onorario ad Antonino Pellegrino. Nel Collegio Sindacale: Giuseppe Corrado Consiglio (Presidente), Vincenzo Mangiaracina, Francesca Maria Federica Maugeri (Sindaci effettivi), Simona Bennici e Maurizio Stella (Sindaci supplenti). Nel Collegio dei Probiviri: Luigi La Rosa (Presidente), Calogero Ariosto e Maurizio Tollini (Componenti effettivi), Alessandra Di Bartolo e Giuseppe Lacagnina (Componenti supplenti).

– Foto Elisa Sanfilippo –

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