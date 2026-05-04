Gli studenti della Nucet Technological High School in visita nei luoghi di Leonardo Sciascia

L’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto accoglie, nell’ambito del progetto Erasmus+, un gruppo di studenti provenienti dalla NUCET Technological High School for Nucet Secondary School. Nel corso della settimana di permanenza, gli studenti rumeni frequenteranno la scuola secondaria di I grado “Pietro D’Asaro”, prendendo parte a un percorso educativo e culturale improntato ai valori dell’integrazione, della cooperazione e della cittadinanza europea.

Sono previste attività laboratoriali e didattiche nei diversi ambiti disciplinari – lingua, STEM, arte, musica, scienze, geografia, italiano, educazione civica, storia ed educazione fisica – volte a favorire lo scambio di competenze, il dialogo interculturale e la crescita personale degli studenti coinvolti. La scolaresca, accompagnata dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Sindaco e dal Sacerdote della città, visiterà i principali luoghi di interesse storico e culturale di Racalmuto, in un percorso volto alla valorizzazione del patrimonio locale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza all’Europa e di promuovere relazioni significative tra realtà scolastiche diverse.