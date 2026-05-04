Gli studenti della Nucet Technological High School in visita nei luoghi di Leonardo Sciascia
Gli studenti provenienti dalla Romania saranno accolti dall'Istituto comprensivo "Leonardo Sciascia"
L’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto accoglie, nell’ambito del progetto Erasmus+, un gruppo di studenti provenienti dalla NUCET Technological High School for Nucet Secondary School. Nel corso della settimana di permanenza, gli studenti rumeni frequenteranno la scuola secondaria di I grado “Pietro D’Asaro”, prendendo parte a un percorso educativo e culturale improntato ai valori dell’integrazione, della cooperazione e della cittadinanza europea.
Sono previste attività laboratoriali e didattiche nei diversi ambiti disciplinari – lingua, STEM, arte, musica, scienze, geografia, italiano, educazione civica, storia ed educazione fisica – volte a favorire lo scambio di competenze, il dialogo interculturale e la crescita personale degli studenti coinvolti. La scolaresca, accompagnata dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Sindaco e dal Sacerdote della città, visiterà i principali luoghi di interesse storico e culturale di Racalmuto, in un percorso volto alla valorizzazione del patrimonio locale.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza all’Europa e di promuovere relazioni significative tra realtà scolastiche diverse.