dalla Regione

Carburanti, Codacons: “la Sicilia tra le regioni più care d’Italia”

Il Codacons rielaborando i dati ufficiali del Mimit accende i riflettori "su una situazione particolarmente critica per l'Isola"

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

 “La Sicilia si conferma tra le regioni con i carburanti più cari d’Italia, con il prezzo medio del gasolio che raggiunge oggi i 2,057 euro al litro e la benzina che si attesta a 1,766 euro al litro”. A denunciarlo è il Codacons, che rielabora i dati ufficiali del Mimit e accende i riflettori “su una situazione particolarmente critica per l’Isola”. “Il quadro nazionale – si legge in una nota – evidenzia un nuovo rialzo dei listini: in autostrada il prezzo medio del gasolio torna a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litro (2,102 euro/litro), mentre la benzina supera quota 1,8 euro al litro (1,806 euro/litro). Sulla rete ordinaria, il gasolio in modalità self si attesta a una media di 2,043 euro al litro, con forti differenze territoriali: i prezzi più elevati si registrano a Bolzano (2,071 euro/litro) e in Valle d’Aosta (2,067 euro/litro), seguite da Sicilia (2,057 euro/litro) e Molise (2,056 euro/litro). Le Marche risultano invece la regione più conveniente, con una media di 2,016 euro al litro. Sul fronte della benzina, il prezzo medio nazionale è pari a 1,746 euro al litro, con punte di 1,775 euro/litro in Basilicata, 1,769 euro a Bolzano e 1,766 euro sia in Sicilia che in Calabria”. “Il Codacons – prosegue la nota – evidenzia come il caro carburanti stia colpendo in modo particolarmente pesante la Sicilia, dove i costi più elevati incidono su famiglie e imprese già penalizzate da criticità infrastrutturali e logistiche, con il rischio di un effetto a catena sui prezzi al consumo”. “In una sola settimana lo sconto sulle accise varato dal Governo è stato di fatto assorbito dai rincari dei listini alla pompa – spiega Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – al punto che, per il gasolio, la riduzione effettiva dei prezzi rispetto al periodo precedente si è ridotta ad appena 6 centesimi al litro, contro i 24,4 centesimi previsti dalla misura fiscale”. “Questo – prosegue Tanasi – si traduce in una maggiore spesa fino a +9,2 euro a pieno per gli automobilisti e rende evidente la necessità di un intervento immediato e strutturale”. “Rivolgiamo un appello al Governo e al Parlamento affinché si intervenga con urgenza per garantire trasparenza nella formazione dei prezzi e una riduzione reale e stabile del costo dei carburanti, a tutela di cittadini e imprese, soprattutto in territori come la Sicilia”, conclude Tanasi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

dalla Regione

Carburanti, Codacons: “la Sicilia tra le regioni più care d’Italia”
Sicilia by Italpress

La Sicilia pronta al debutto nella 62^ edizione del Torneo delle Regioni
Caltanissetta

Anci Sicilia, 46mila euro alle famiglie bisognose di Niscemi
Agrigento

Automobile contromano sulla strada statale 640, sanzionato 80enne
PRIMO PIANO

L’Anas demolisce la galleria Belvedere, per i prossimi 4 anni disagi all’ingresso di Sciacca
Catania

Il medico lo dimette dall’ospedale, lui lo prende a pugni: arrestato 19enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv