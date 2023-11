Frana Cantamatino a Siculiana, residenti chiedono di accelerare i tempi per il ripristino

Oggi ricorre l’anniversario della frana di Cantamatino avvenuta il 21 novembre 2021. “Un evento che ha segnato profondamente, oltre le famiglie interessate, l’intera comunità di Siculiana”, ha detto il sindaco Peppe Zambito stamattina insieme ai cittadini di contrada Cantamatino che si sono ritrovati nei pressi della frana “per ricordare i momenti drammatici vissuti a seguito del cedimento del costone adiacente i fabbricati e per sollecitare le autorità competenti ad intervenire con urgenza per sistemare la strada, tra l’altro inserita come via di fuga nel piano comunale di protezione civile”.

A due anni di distanza l’arteria di collegamento con il centro abitato non è stata ripristinata, con gravissimi disagi per gli abitanti, che hanno costituito un comitato per mantenere alta l’attenzione sul problema.

“L’amministrazione comunale è dal primo momento a fianco delle famiglie coinvolte nella frana – afferma il sindaco Peppe Zambito – siamo intervenuti con celerità per mettere in sicurezza gli immobili e in meno di sei mesi gli abitanti sono rientrati nelle proprie case. Un bel risultato ma non basta, abbiamo immediatamente redatto un progetto per il rifacimento della strada e siamo in attesa del finanziamento. Dalle interlocuzioni avute con la protezione civile regionale sono fiducioso che il problema possa trovare soluzione a breve”.

Nei giorni scorsi, su sollecitazione del comitato, anche il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, accompagnato dal primo cittadino, dopo aver effettuato un sopralluogo ha espresso vicinanza ai residenti assumendo l’impegno di sostenere ogni iniziativa utile al ripristino della viabilità.