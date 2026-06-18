Siracusa

Camion si ribalta dopo scontro con auto: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite negli ospedali della zona.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada Siracusa-Catania, nei pressi dello svincolo di Cava Sorciaro, in direzione Siracusa. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e un camioncino che, dopo l’impatto, si e’ ribaltato sulla carreggiata. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite negli ospedali della zona. Al momento non sono note le loro condizioni.

Il tratto autostradale interessato dall’incidente e’ stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale. Pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilita’. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella rimozione dei mezzi coinvolti. La circolazione sara’ ripristinata al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

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