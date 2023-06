Omicidio nel Siracusano, uomo ucciso a coltellate

Omicidio nella notte a Pachino. La vittima è un cittadino straniero che risiedeva nel grosso centro in provincia di Siracusa e che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da diverse coltellate al torace. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. L’aggressione mortale è avvenuta in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.