Sorpreso a rubare in ditta edile, arrestato 40enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza un 40enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, di origine catanese e residente a Mascalucia, è stato sorpreso mentre, dopo avere scassinato il lucchetto del cancello d’ingresso e infranto una finestra del deposito in un’azienda edile di Floridia, cercava di rubare materiale ferroso. La refurtiva del valore di oltre 5mila euro, che l’uomo aveva già in parte caricato su un furgone noleggiato a Catania, è stata restituita dai carabinieri al legittimo proprietario. Il 40enne è stato portato alla Casa circondariale ‘Cavadonna’ di Siracusa.