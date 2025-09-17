Abarth day, raduno regionale a Sciacca

Sciacca meta di un nuovo evento automobilistico regionale. La sua scenografica piazza Angelo Scandaliato domenica prossima, 21 settembre, accoglierà un raduno di auto Abarth 500 provenienti da diverse località delle province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Trapani. Giungeranno a Sciacca tanti sportivi a bordo di diversi esemplari e vari modelli.

L’arrivo è previsto alle ore 9,30. L’evento è organizzato dal presidente della Solfare Historic Car Nino Puletto e dal presidente dell’Abarth Day Nicolò Scichilone. Supporto all’iniziativa, e di molti abartisti saccensi, del presidente della Lumaconi Giuseppe Russo.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Sciacca e il supporto organizzativo dell’assessore allo Sport Valeria Gulotta.

Si tratta del settimo raduno regionale e del secondo raduno Città di Sciacca.

“Siamo lieti di accogliere i numerosi partecipanti provenienti da tante parti della Sicilia e ringrazio i promotori del raduno per aver scelto la nostra città – dice il vicesindaco e assessore allo Sport Valeria Gulotta –. Si tratta di un evento sportivo che consentirà agli sportivi partecipanti di conoscere e apprezzare le meraviglie paesaggistiche, monumentali e gastronomiche della nostra città, e ai saccensi appassionati d’auto di ammirare da vicino vari esemplari di Abarth. Un appuntamento da non perdere”.

Le auto, da Sciacca, si sposteranno poi a Selinunte.