Calcio

Akragas, a Santa Margherita Belice per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia

All’andata decise una rete di Ten Lopez, ma la sfida resta aperta e piena di insidie, soprattutto in trasferta

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Secondo round di Coppa Italia per l’Akragas, che mercoledì pomeriggio sarà di scena a Santa Margherita Belice contro la Margheritese. All’andata decise una rete di Ten Lopez, ma la sfida resta aperta e piena di insidie, soprattutto in trasferta.

Mister Seby Catania mantiene alta l’attenzione: «Sarà una partita tosta, loro in casa fanno sempre bene. La Coppa è un nostro obiettivo e vogliamo andare avanti, ma servirà concentrazione dal primo all’ultimo minuto».

Calcio d’inizio alle 14:30, allo Stadio Comunale di Santa Margherita Belice. Biancazzurri chiamati a difendere il vantaggio e a mettere al sicuro il passaggio agli ottavi.

